È diventato un caso nazionale il seggio di Sassari che non ha concluso lo scrutinio sul voto al referendum.

Dopo 19 ore il dato definitivo ancora non c'è e sul sito Eligendo resta vuota una casella, tanto che il risultato si basa su 61.532 sezioni su 61.533.

A mancare all'appello proprio la sezione 127 ubicata nella scuola media di Via Monte Grappa: 346 elettori aventi diritto.

Come si legge sulla piattaforma del Viminale «gli atti della sezione 127 del comune di Sassari sono stati inviati all'ufficio centrale per il completamento delle operazioni».

Ancora non è chiaro cosa sia accaduto in questa sezione nelle fasi dello scrutinio che, per una consultazione come quella referendaria, è sempre stata abbastanza lineare.

Tornando indietro negli anni, sempre nel Sassarese, un seggio non aveva concluso lo spoglio nelle 12 ore previste dalla legge in occasione delle regionali del 2014. Anche in quel caso era stato l'ufficio centrale del tribunale a chiudere lo scrutinio.

(Unioneonline)

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