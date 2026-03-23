Alle 21,30 in tutta Italia mancano solo i risultati di due sezioni per il voto sul il referendum sulla giustizia: lo scrutinio è stato concluso in 61.531 su 61.533.

Chi manca? Una è a Pisa: per questo sul sito “Eligendo” del Viminale non ci sono comunicazioni ufficiali. C’è da ipotizzare un clamoroso ritardo legato a un riconteggio.

L’altra è a Sassari, sezione numero 127. Non è ancora chiaro cosa sia successo in quell’aula della scuola media di via Monte Grappa, nel quartiere Porcellana. Sembra che, nonostante la semplicità di lettura della scheda, ci siano stati alcuni dubbi. Dal ministro dell’Interno fanno sapere che «gli atti sono stati inviati all’ufficio centrale per il completamento delle operazioni».

Comunque, è ovvio, l’esito non cambierà l’esito della consultazione: lì aveva diritto di esprimersi 326 elettori.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata