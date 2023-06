Una targa alle studentesse e studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Angioj” di Sassari per il 77° anniversario della Repubblica Italiana. L'ha consegnata il prefetto Paola Dessì nel cortile del palazzo della provincia e Prefettura di Sassari.

Il riconoscimento per merito è legato al progetto che l'istituto ha realizzato sotto l'egida di Legambiente: ha ripristinato 24 pc portatili per consegnarli ad alcune scuole cittadine, come già fatto ad esempio nella Primaria di Bancali.

Michele Meloni di Legambiente commenta: «L’idea che Legambiente Sassari ha condiviso con la dirigenza scolastica, i referenti progettuali, il corpo docente e gli stessi ragazzi era mettere le competenze acquisite fra scuola e percorsi formativi specifici al servizio dello sviluppo delle competenze altrui. Per questo, ricevute le macchine in dote dall’Ispettorato del Lavoro, i nostri giovani tecnici hanno lavorato senza risparmiarsi per rimetterle a nuovo, restituirle a nuova vita e darle in dono - a loro volta - a nuovi fruitori. In questo processo, utile allo sviluppo della conoscenza e delle competenze, si attua appieno il meccanismo di economia circolare».

© Riproduzione riservata