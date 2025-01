Le problematiche della sanità algherese non riguardano solamente il possibile rientro dell’ospedale Marino nella Asl di Sassari.

Le criticità interessano soprattutto la carenza di personale medico-specialistico: anestesisti, cardiologi e pediatri.

Il Pd di Alghero ha scritto una lettera all’assessore regionale alla Sanità con una serie di richieste urgenti. «Riteniamo vada superato l’effetto di concentramento di risorse umane nella Aou di Sassari, che ha portato al collasso della stessa Aou per eccesso di domanda sanitaria e all’indebolimento della capacità operativa degli ospedali territoriali, Alghero compreso», premettono i democratici. «Una città come Alghero, che durante la stagione estiva raggiunge un numero di abitanti paragonabile a Sassari e serve un vasto bacino territoriale, non può continuare a essere trattata come un centro micro-satellite subordinato all'hub regionale».

Non serve un passaggio da un’azienda sanitaria all’altra, «ma un progetto condiviso sulla sanità algherese e sulla rimodulazione del modello assistenziale, che consentirebbe al centro hub di Sassari di concentrarsi sulle patologie di alta complessità, come neurochirurgia e cardiochirurgia, delegando una quota di procedure comuni, seppure anche complesse ma ormai routinarie, ai presidi territoriali, come quello di Alghero», propongono i dem.





