E' un traguardo storico: 80 anni di impegno costante al fianco dei cittadini. Per onorare questa ricorrenza, la sede di Sassari promuove un importante momento di riflessione pubblica dal titolo: “Patronato ACLI: da 80 anni al servizio dei diritti delle persone. Il Valore della Persona: Diritto alla Salute, Lavoro Sicuro, Previdenza e Sostegno alla Disabilità”. L’evento si terrà giovedì a partire dalle ore 10 nella Sala Angioy del Palazzo della Città Metropolitana di Sassari, in Piazza d’Italia.

L’incontro nasce con l’obiettivo di condividere l'anniversario con le Istituzioni e i partner tecnici, consolidando quella rete sociale che ogni giorno opera per la tutela dei diritti fondamentali. Dalla previdenza alla sicurezza sul lavoro, passando per il supporto alla disabilità e il diritto alla salute, il Patronato si conferma un pilastro indispensabile per la coesione del tessuto sociale cittadino e provinciale.

Il dibattito vedrà il contributo di: Anna Alberti, docente di Diritto costituzionale Pubblico Università di Sassari; Virginia Melis, Responsabile Processo Lavoratori INAIL Sassari; Paolo Antonio Francesco Carossino, Medico libero professionista; Pina Oggiano, Responsabile Nucleo Base Servizi Standard INPS Sassari.

All'evento sarà presente pure Paolo Ricotti, Presidente Nazionale del Patronato ACLI. «L'80° anniversario non è solo un traguardo temporale, ma la riaffermazione di una missione: mettere la persona al centro» dichiara Silvia Vagnoni, Direttore del Patronato ACLI Sassari. «In un mondo che cambia, la rete tra istituzioni e patronati è ciò che permette di non lasciare indietro nessuno».

«La missione primaria del nostro patronato – aggiunge il Presidente delle Acli Provinciali, Giuseppe Fresu - è quella di trasformare i diritti in realtà, aiutando le persone nel loro rapporto con la burocrazia, invitiamo la cittadinanza e la stampa a partecipare a questo momento di confronto».

