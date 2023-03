«Cara Alessia eri una ragazza solare che non aveva paura di niente e trasmetteva la sua spensieratezza a chiunque», e poi, «Cara Elisa, eri simpatica e divertente, pignola e testarda, capace di trasmettere buon umore a tutti». Pensieri scritti nero su bianco dagli studenti del Liceo dell’Istituto di istruzione superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres, in omaggio alle due studentesse scomparse prematuramente: Elisa Riccobono, 18 anni e Alessia Sanna, 15 anni. Un grande sorriso e l’allegria di chi ha in mano la vita, un destino amaro che ha incrociato le loro esistenze. Sono state ricordate questa mattina dagli studenti e dai docenti della scuola che si è fatta promotrice di un evento di particolare emozione e partecipazione. Le sue compagne di classe insieme ad alcune amiche hanno messo su uno spettacolo di danza latino americana, una delle passioni di Elisa morta il 29 febbraio 2020, a seguito di un incidente stradale a Li Punti, durante una festa di Carnevale. Tra il pubblico anche i genitori della 15enne, Gavina Cubeddu e Pier Paolo Riccobono, entrambi emozionati hanno ringraziato l’organizzazione coordinata dai rappresentanti del comitato studentesco dell’Istituto Paglietti. «Una iniziativa partita dal cuore», ha detto Niccolò Monni, uno degli studenti promotori dell’evento, «un evento che ci ha reso tutti molto partecipi, compresi gli insegnanti e il dirigente scolastico Daniele Taras, un grande impegno per una iniziativa molto sentita». A fine mattinata un torneo di calcetto interscolastico per omaggiare Alessia Sanna, scomparsa a 18 anni il 19 gennaio del 2022 dopo una breve malattia. Una promessa del calcio che militava nella squadra della Torres femminile. Tra i presenti anche gli educatori della casa famiglia “Il Colibrì”, l’istituto che ospitava Alessia. I loro volti sono apparsi nei video prodotti dagli stessi studenti e proiettati presso la sala Auditorium della scuola di via Bernini. Un momento di festa, un modo generoso per non dimenticare chi la vita l’ha persa troppo in fretta.

