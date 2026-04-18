Il musicista Moses Concas sul palco di StintinoSarà protagonista del suo spettacolo per “Non solo mare”
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L’artista Moses Concas salirà sul palco di Stintino il 30 giugno prossimo per un concerto live nel cuore del borgo turistico. Nato a Iglesias ma cresciuto a Quartu Sant’Elena, il musicista genio dell’armonica e del beatbox ha conquistato il pubblico con la sua meravigliosa musica, ma anche con la sua riservatezza e semplicità. Moses sarà protagonista del suo spettacolo per “Non solo mare” alle 21.30 nella piazza dei 45, una serata itinerante con la sua armonica e il gesto di continuare a portare la Sardegna e l’Italia nel mondo.
La serata sarà anche occasione per presentare i suoi ultimi successi, come Imagine Action una sorta di combinazione fra tradizione umanistica e innovazione musicale.
L’antico dell’armonica e delle launeddas tramutati con la beatbox e le vibe reggae in una nuova armonia pronta a elevare e unire la musica sarda e giamaicana. Caratteristiche dell’artista che si distingue per le sue influenze musicali, oggi rimescolate e unite con altri musicisti e timbri musicali come le launeddas di Supahfly (Matteo Muscas), il basso Lucio Manca, le tastiere, sintetizzatori e il pianoforte Mauro Mulas, le chitarre di Dado Leo e la tromba Pierpaolo Mameli.