Ad Alghero, il Natale profuma di zenzero e cannella grazie a Roberto Murgia, maestro pasticcere noto per le sue creazioni tradizionali. Anche quest’anno, Murgia ha deciso di regalare la sua Gingerbread House, una casetta di pan di zenzero che ha conquistato i social grazie alla collaborazione con Alessandra Polo e il team di Igers Sardegna.

L’appello, diffuso sui canali social, invita i cittadini a segnalare chi, tra persone o enti della Sardegna, meriti di ricevere questa straordinaria opera dolciaria. «La preparazione è stata lunga e complessa, ogni dettaglio curato con passione. Vorrei che arrivasse a chi potrà davvero apprezzarne il significato», spiega Murgia.

Le segnalazioni possono essere lasciate direttamente nei commenti sotto il video pubblicato online entro domenica 22 dicembre. Una volta raccolte le proposte, sarà il pubblico a scegliere il destinatario finale.

L’iniziativa ha già scatenato una pioggia di suggerimenti. C’è chi propone di donarla ai piccoli pazienti del Microcitemico di Cagliari, chi al Giardino di Lu, noto per il suo impegno nella ricerca, e chi alla Clinica Veterinaria Duemari di Oristano. Altri suggeriscono di esporla all’Aeroporto di Alghero, per far ammirare ai turisti il talento artigianale del pasticcere.

La Gingerbread House, che rappresenta un gesto simbolico di condivisione e solidarietà, dovrà essere ritirata presso il laboratorio di Roberto Murgia in via Marconi 11 ad Alghero, entro le ore 12 del 24 dicembre.

L’appello si conclude con un invito alla partecipazione: «Condividete il post e aiutatemi a trovare la persona giusta», scrive Murgia. Un’iniziativa che, come ogni anno, porta con sé il vero spirito del Natale.

