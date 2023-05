Cinque anni di reclusione. Questa la sentenza emessa questa mattina, con il rito abbreviato, dal gup Sergio De Luca contro il sassarese Francesco Raggiu, accusato di aver puntato una pistola verso G. S., l’8 gennaio del 2022 in via Pietro Micca a Sassari in seguito a un diverbio avvenuto tra i due. In quell’occasione il 56enne, assistito nel procedimento dall’avvocato Marco Palmieri, sarebbe stato disarmato e poi colpito.

Di due anni invece la condanna da parte del giudice per le udienze preliminari nei confronti di Massimiliano Dasara, difeso dall’avvocato Paolo Spano, che, secondo le imputazioni di favoreggiamento e di detenzione illecita dell’arma, avrebbe recuperato la Beretta caduta per terra dopo lo scontro nascondendola in macchina per poi allontanarsi.

Il pubblico ministero Angelo Beccu, nella scorsa udienza, aveva chiesto due anni e otto mesi per Raggiu, accusato anche di detenzione illegale dell’arma e ricettazione, ritenendo che non ci fossero prove che l’imputato volesse uccidere l’altra persona, mentre la richiesta per Dasara era di due anni e tre mesi.

