Una delegazione di operatori turistici del Gal Logudoro Goceano, accompagnata dal vicepresidente Giovanni Antonio Sanna e dal direttore Giuseppe Sotgiu, è stata in Galizia per studiare e capire il funzionamento e le criticità, gli aspetti positivi e le criticità del Cammino di Santiago di Compostela.

Il viaggio studio fa parte progetto di cooperazione interterritoriale “I cammini dello spirito”, coordinato dal GAL Nuorese Baronia in partenariato con i Gal Logudoro Goceano, Barbagia, Barbagia Mandrolisai Gennargentu, Barigadu Guilcer, Ogliastra e Sarcidano Barbagia di Seulo. L’iniziativa è finanziata dal PSR Sardegna 2014-2020

Tra i momenti significativi, la visita alla Cattedrale di Santiago e l’incontro istituzionale che si è svolto nella splendida cornice dell’Enorìturismo Maria Manuela

Per il vicepresidente del Gal, Giovanni Antonio Sanna, “il viaggio di studio è stato utilissimo per conoscere una nuova realtà, mettere a confronto i nostri operatori con un modello organizzativo collaudato da anni di attività, e anche per avere conferma che le scelte di organizzazione territoriale del comparto turistico che il GAL porta avanti da anni, e che mette al centro il lavoro di rete e di squadra insieme al rafforzamento qualitativo del nostro sistema di accoglienza, è quello giusto”.

