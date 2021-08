"La permanenza del Presidente Sergio Mattarella ad Alghero è stata un'occasione importantissima per la città, che ha onorato tutti gli algheresi e che certamente lascerà segni positivi per il futuro. Aver valorizzato il nostro patrimonio storico, culturale e ambientale è stato vincente, ed ha riscontrato infatti una straordinaria attenzione, non rituale, da parte del Capo dello Stato". Così il Sindaco Mario Conoci, all'indomani del ritorno a Roma del Presidente della Repubblica dopo il periodo di vacanze ad Alghero. Un’occasione durante la quale a Mattarella è stato fatto dono proprio dell’“oro rosso” della riviera.

"Il nostro corallo, il Corallium Rubrum, la specie di corallo più pregiata del Mediterraneo - sottolinea il sindaco - abbiamo voluto fosse al centro della visita del Presidente portando all'attenzione nazionale il simbolo della nostra città: una vetrina straordinaria per la cultura, per i nostri artigiani che lavorano con abilità straordinaria questa ricchezza inestimabile. Cultura e tradizione, la Riviera del Corallo, col suo stemma che ne porta il segno da secoli, è rappresentata fortemente, insieme all'ambiente, al territorio, tutti elementi ineguagliabilmente esaltati in questi giorni”.

"L'oro rosso - precisa ancora Conoci - si collega in modo indissolubile alla città di Alghero, dove tanti artigiani hanno fatto la storia della lavorazione del Corallium Rubrum, e dove generazioni di pescatori hanno mantenuto viva una tradizione antichissima, caratterizzata purtroppo anche da tragedie che hanno segnato la nostra comunità”.

Dal sindaco, quindi il ringraziamento “ai nostri pescatori e ai nostri artigiani che hanno reso possibile impreziosire la visita del Presidente col simbolo autentico della nostra città".

