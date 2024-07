Lettera aperta del Consorzio turistico Riviera del Corallo che, con la presidente Bianca Bradi, augura buon lavoro alla nuova giunta di Raimondo Cacciotto sollecitando una fattiva collaborazione con il settore dell’accoglienza. «Il vostro insediamento rappresenta un momento di grande importanza per il nostro comune e siamo fiduciosi che la vostra dedizione, esperienza e passione potranno portare a un futuro prospero e sostenibile per tutti noi», dice Bradi.

«Siamo consapevoli delle sfide e delle responsabilità che vi attendono, ma siamo altrettanto certi che saprete affrontarle con impegno e determinazione. La nostra comunità è ricca di risorse, talento e potenziale e, come Consorzio, siamo entusiasti di lavorare insieme a voi per promuovere il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini di Alghero». Poi l’appello a mantenere aperto un dialogo costruttivo con il Consorzio, «ascoltando le esigenze e le preoccupazioni per ricercare le soluzioni che meglio riflettono i valori e le aspirazioni delle imprese e della città, in quanto collaborazione e trasparenza sono fondamentali per costruire una fiducia reciproca e realizzare quei progetti che possono migliorare la nostra realtà quotidiana». Il Consorzio turistico Riviera del Corallo che riunisce decine e decine di imprese nel settore dell’accoglienza si dice pronto a collaborare con la nuova amministrazione guidata dal sindaco Cacciotto, per rendere la città di Alghero sempre più bella e vivibile per i residenti e gli ospiti.





