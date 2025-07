Destinazione Treviso, in serie D. Il capitano Gigi Scotto lascia il ritiro di Sappada e cambia squadra perché non rientra più nei piani della Torres, che pure l'estate scorsa gli aveva prolungato il contratto sino al 2027.

Il trentacinquenne attaccante sassarese lo spiega nel suo addio ai tifosi sui social: “Fino all’ultimo ho sperato che questo momento non arrivasse. Ho fatto tutto ciò che era in mio potere per restare, per continuare a difendere questi colori che porto nel cuore da sempre. Ma ora è il momento di accettare una realtà che non dipende da me — e fa male, profondamente".

Lacia la Torres dopo 151 partite e sei stagioni non consecutive, condite da 40 gol, alcuni dei quali davvero spettacolari. “Ho cercato di dare tutto: in campo, nello spogliatoio, fuori dal campo. A volte ci sono riuscito, a volte no. La cosa che più spero è di essere stato un esempio, o almeno una speranza, per tanti bambini e ragazzi di Sassari, che sognano di diventare un giorno giocatori della Torres".

© Riproduzione riservata