Per cercare una mediazione tra l'accesso libero ai playground e le esigenze dei residenti vicino ai due campi del quartiere di Sant'Orsola, il Comune di Sassari sperimenta per sei mesi (sino a settembre) l'affidamento delle due strutture sportive alla sezione locale della Uisp.

Il playground intitolato a Marco Cugia, ex presidente del Sant'Orsola Basket, è frequentatissimo, invece quello di piazza Bande, realizzato nel 2019, non è mai entrato in funzione.

La Uisp propone un progetto che ha tra le priorità lo svolgimento di libere attività da parte delle scuole di ogni ordine e grado, dei giovani pre-adolescenti e adolescenti, delle persone con disabilità, dei gruppi e associazioni locali di carattere sportivo, dilettantistico e amatoriale. Da marzo a maggio inoltre, una volta alla settimana, con un contributo minimo da parte degli utenti, verranno proposte ulteriori forme di fruizione come attività motoria tra gruppi di cammino, attività motoria per l’invecchiamento attivo, laboratori motori per bambini.

Da giugno a settembre, salva restando l’apertura alla comunità dei due campi, è prevista al mattino l’attività estiva per minori, con un contributo da parte degli utenti. A disposizione anche i servizi igienici presenti.

