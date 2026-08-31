La carovana itinerante torna a Sassari, dove 29 anni fa è nato il Festival Internazionale di Arte in strada Girovagando, organizzato da Theatre en vol. Dal 3 al 6 settembre per le vie del centro storico e nel quartiere di Li Punti andrà in scena “La Rivolta della Bellezza – senza perdere la tenerezza”, 22 eventi con 14 compagnie che si alterneranno per divertire, stupire, sconvolgere, e far ballare il pubblico sassarese.

Il via giovedì 3 dalle 18 con l’orchestra swing itinerante The Marchin’ Ostricas che partirà da Piazza Azuni fino alla nuova Piazza San Donato dove andrà in scena Sognare a occhi aperti, lo spettacolo di magia con il sorprendente mentalista e illusionista Jacopo de Carolis. Seguendo gli itineranti e divertentissimi clown Brubroc sul loro strampalato macchinario farsi strada per il centro, in Piazza d’Italia dalle 21 verranno proposti Quijote! dello storico Teatro Nucleo di Ferrara con fuochi e macchine sceniche, e Wunder Tandem in concerto, un duo esplosivo tutto al femminile specializzato nel drum’n’fisa che farà ballare la piazza con brani di galassie musicali diverse, abbattendo definitivamente le differenze di genere.

Nei tre giorni seguenti gli spettacoli di svolgeranno tra le piazze del centro storico, i Giardini Pubblici e lo Spazio Tev, la sede della compagnia organizzatrice Theatre en vol in via Giuseppe De Martini 5.

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