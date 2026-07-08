Il Corpo Forestale ha ripreso fin dalle prime ore del mattino l'attività di bonifica dell'incendio avvenuto ieri sera nel comune di Bonorva in località di Serra Iscobas.

Una pattuglia sta intervenendo con mezzi manuali e con l'ausilio di pickup dotati di modulo Aib in tutto il perimetro dell'area bruciata per evitare la riaccensione.

L'attività, fanno sapere, è resa difficile dalla mancanza di strade e dalla conformazione del territorio. Valutata la situazione è stato richiesto l'ausilio di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela.

(Unioneonline/A.D)

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