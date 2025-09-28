Si chiama "Smile for you" l'associazione che a Porto Torres impegna ragazzi e ragazze con disabilità in attività di natura ambientale e ricreativa. Sabato sono stati i protagonisti della operazione di pulizia lungo il litorale di Platamona, dove hanno raccolto ben 15 sacchi di spazzatura tra vetri rotti, plastica, tappi di bottiglia, carta e mozziconi di sigaretta. Hanno affrontato anche zone sensibili per pulire il tratto della seconda discesa mare di Platamona, tralasciando alcuni punti difficili da raggiungere, dove la spazzatura era incastrata tra gli alberi. Instancabili e con il sorriso, alla fine della raccolta l'intero gruppo si è riunito per una pausa condividendo momenti di allegria, intonando brani accompagnati dalle chitarre.

L'associazione, composta dal presidente Giuseppe Piras, dal vicepresidente Pietro Cossentino con Claudio Piras segretario e i soci Raffaele d'Angelo e Gabriella Pistidda, ha aperto una pagina Facebook per raccogliere adesioni. I ragazzi nelle loro attività utilizzano materiali riciclati per realizzare oggetti e, una volta venduti, il ricavato viene devoluto in beneficenza.

