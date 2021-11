Hub di Ozieri allagato e vaccinazioni rinviate.

La chiusura improvvisa si è resa necessaria dopo il temporale che nella notte ha investito la zona di Ozieri, creando danni e disagi alla struttura destinata all'inoculazione delle dosi anti Covid-19.

La sospensione delle attività è prevista “per qualche giorno” e comunque sino a successiva comunicazione da parte della ASSL di Sassari.

Tutti coloro che sono prenotati per le giornate di stop previsto riceveranno un sms con l'avviso di rinvio dell'appuntamento.

“Si invitano tutti i cittadini, prenotati e non prenotati, che devono effettuare la terza dose o concludere il ciclo vaccinale, a non recarsi in questi giorni presso l'hub di Ozieri”, precisano dall’ATS Sardegna.

Restano operativi, per qualsiasi emergenza, gli hub vaccinali di Sassari, Alghero, Tempio e Olbia.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata