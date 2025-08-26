Grave incidente a Lu Bagnu, nella frazione di Castelsardo, dove è rimasto coinvolto un ragazzino di 14 anni finito nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari. Lo scontro tra due auto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 25 agosto, quando una Dacia Legacy condotta da un uomo di Castelsardo, si è schiantata contro una Cupra, con a bordo tre persone.

Alla guida un sessantaseienne di Terni ma da tempo residente a Valledoria e due passeggeri, padre e figlio romani, entrambi rimasti feriti. Il più grave il ragazzo di 14 anni che, dopo aver ricevuto le prime cure dagli operatori sanitari del 118, è stato affidato all’équipe medica dell’elisoccorso Areus per il trasporto al Santissima Annunziata.

Le sue condizioni si sono aggravvate in serata, tanto che i medici hanno deciso di sottoporlo a un intervento chirurgico prima di decidere il ricovero nel reparto di Rianimazione. Sul posto i vigili del fuoco di Valledoria per la messa in sicurezza della strada, i carabinieri di Sedilo per i rilievi e la polizia locale per disciplinare il traffico rimasto bloccato per oltre un’ora.

