Il Certamen di latino era imperniato sulle tre forme di amore “Eros, Philia, Agape”. La competizione disputata al Liceo Dettori di Tempio era basata sulla traduzione e analisi dei testi latini, e riservata alle classi quarte e quinte dei licei classici della provincia.

L'Azuni di Sassari ha monopolizzato il podio grazie alla prova sul testo tratto dal “De amicitia” di Cicerone. Il primo posto l'ha conquistato Maimouna Sourang, della classe 4^D, seconda Chiara Palmas della 4^C e terzo Alessandro Lai della 4^D. Si sono divisi il montepremi: 500 euro alla prima, 250 alla seconda e 150 al terzo.

Hanno potuto partecipare al bando di gara gli studenti in possesso di una media di almeno otto decimi ricavata dai voti di tutte le discipline e di una valutazione non inferiore a otto decimi in latino, sia per l’ammissione alla classe di appartenenza che nello scrutinio intermedio dell’anno scolastico in corso.

© Riproduzione riservata