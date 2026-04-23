Giuseppina Tessuti spegne 100 candelineAd augurarle buon compleanno il sindaco Raimondo Cacciotto e il presidente del consiglio comunale Mimmo Pirisi
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La signora Giuseppina Tessuti ha compiuto 100 anni martedì scorso. Nata il 21 aprile 1026, ha festeggiato il compleanno attorniata dai suoi parenti e dal personale della casa per anziani di Fertilia, dove è ospite. Ad augurarle buon compleanno, il sindaco Raimondo Cacciotto e il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, con un omaggio floreale e una pergamena. La signora Pina si è trasferita ad Alghero da Burgos nei primi anni sessanta. Ha svolto in città e nelle borgate la professione di insegnante fino all’età della pensione. Moltissimi suoi alunni la ricordano con affetto e non hanno fatto mancare gli auguri di buon compleanno. Presenti alla festa anche il sindaco di Burgos Leonardo Tilocca accompagnato dal vice Salvatore Sechi.