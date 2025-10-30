La Compagnia barracellare di Sennori ha inserito oggi in organico un nuovo agente, portando a 24 il numero del personale operativo nel Corpo guidato dal comandante, Giovanni Chessa. Il nuovo agente, Gianfranco Cherchi, ha prestato giuramento in Comune, alla presenza del sindaco, Nicola Sassu, dell’assessore Giovannino Mannu, del comandante della Compagnia, capitano Giovanni Chessa, e della segretaria comunale, Maria Stella Serra.

«La Compagnia barracellare svolge un compito di primaria importanza per il controllo e la salvaguardia del territorio. L’ingresso di un nuovo agente rafforza la presenza e l’azione del Corpo per tutelare l’ambiente, prevenire e reprimere reati che possano compromettere la sicurezza e il decoro del nostro territorio», dichiara l’assessore Mannu.

Giusto negli scorsi mesi l’amministrazione comunale ha acquistato, usufruendo di un finanziamento regionale, due nuovi fuoristrada 4x4 con dotazioni antincendio e li ha consegnati alla Compagnia barracellare quali strumenti per la lotta antincendio e per le attività di protezione civile.

