Migliora la situazione sanitaria sia a Nule che ad Ozieri. Nel paese del Goceano il sindaco Antonio Giuseppe Mellino ha annunciato la guarigione di altri due cittadini. I casi di positività al Covid-19 scendono a 15.

Il centro del Monte Acuto potrebbe diventare Covid-free a breve. In città, secondo l’ultima comunicazione del sindaco Marco Murgia, resta un solo cittadino che sta lottando contro il virus. “Si tratta di una persona che è positiva dal 13 marzo – queste le parole del primo cittadino -. Speriamo in una celere guarigione. Il mio appello è quello di mantenere alta la guardia e di rispettare le regole”.

A Borutta, piccolo paese del Meilogu, sono tre i cittadini positivi, di cui due ricoverati in ospedale. “Non sono in terapia intensiva – ha sottolineato il sindaco, Silvano Arru -. La situazione è comunque sotto controllo in quanto il contagio è limitato a una sola famiglia che è in quarantena da almeno 8 giorni”.

A Oschiri sono 6 i cittadini risultati positivi al tampone antigenico e uno a quello molecolare nelle ultime ore.

“Abbiamo ricostruito la catena dei contatti e somministrato 20 tamponi a quelli più stretti e non sono risultate altre positività – ha rimarcato il sindaco, Roberto Carta -. Ci riserviamo di proseguire con le ricerche dei contatti e con la somministrazione di altri tamponi nei prossimi giorni”. Domani sarà attività la didattica a distanza all’Ipia.

“Il coronavirus è sempre presente e lo sarà ancora per diverso tempo. Non abbassiamo la guardia – ha concluso il primo cittadino -. Raccomando a tutti di evitare assembramenti e di usare tutte le precauzioni possibili (distanza, mascherina, igienizzazione continua delle mani)”.

© Riproduzione riservata