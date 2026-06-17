Giovane in fin di vita dopo un pestaggio a Sassari, caccia agli aggressoriUn ragazzo di 36 anni ricoverato in Rianimazione: è in coma. Indagini della polizia
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Un 36enne è in coma dopo avere subìto un pestaggio, da una o più persone, due notti fa, all'esterno di un locale pubblico nella zona industriale Predda Niedda, a Sassari.
Sull'episodio, su cui indaga la squadra mobile della questura sassarese, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.
La vittima è stata picchiata selvaggiamente e lasciata per terra, priva di sensi. È stata soccorsa e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova tuttora ricoverata nel reparto rianimazione, in fin di vita.
(Unioneonline)