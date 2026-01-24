Giornata di Prevenzione Sanitaria a Usini.

Il Comune, nell'ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, promuove una giornata dedicata a visite mediche gratuite. L'iniziativa, organizzata dall'Asl n. 1 di Sassari, in programma sabato 7 febbraio nella scuola primaria di via Nicolò Paganini, è rivolta alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica per garantire a tutti un accesso equo alle prestazioni sanitarie.

Sarà possibile prenotare le visite specialistiche gratuite di Cardiologica, Pneumologica, Ginecologica e Diabetologica. Possono partecipare i cittadini con età superiore ai 17 anni che rientrano in una delle condizioni stabilite in base al reddito Isee. Per i cittadini stranieri è necessario il possesso del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) o Eni (Europeo Non Iscritto). La domanda di adesione deve essere presentata entro il 3 febbraio prossimo. Le iscrizioni potranno essere effettuato tramite il sito istituzionale oppure presentando l'apposito modulo direttamente agli uffici del Comune di Usini.

