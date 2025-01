Si chiama Gio-Gio.I.A l’iniziativa che avrà luogo presso i bar aderenti delle città di Ozieri e Bono. È un progetto del Plus rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni che risiedono nei 16 Comuni del Distretto Sanitario di Ozieri, un vero e proprio percorso di co-progettazione con i giovani. Il progetto andrà ad integrare e rinforzare nella promozione dei percorsi di orientamento, il più conosciuto “APP Giovani”, servizio storico del Centro per la Famiglia Lares, in particolare in una delle sue progettualità più recenti: “Puntorienta”.

Gio.I.A prevede un evento conclusivo che rappresenterà l’esito e insieme l’unione delle attività co-costruite dai gruppi. Un’occasione speciale pensata per i giovani del territorio, che potranno partecipare a momenti di confronto, divertimento e condivisione. Grazie alla collaborazione con i bar locali, questi spazi si trasformeranno in veri e propri punti di aggregazione, dove saranno presentate iniziative, attività e progetti dedicati ai giovani. Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, sono previsti dj set, sia ad Ozieri, con Paolo Ventura e Maus, direttamente da Santa Teresa Gallura, sia a Bono, con i conosciutissimi Cillara e Loriga. I giovani potranno godersi così momenti di svago e socializzazione in un ambiente dinamico e creativo.

L'obiettivo principale di Gio-Gioia è quello di creare opportunità per avvicinare i giovani a nuove esperienze, promuovendo il loro coinvolgimento attivo. Durante l’evento, sarà possibile partecipare a: presentazioni di attività e progetti pensati per i giovani; momenti di dialogo e ascolto; incontri informali per raccogliere idee e stimoli; occasioni di networking, intrattenimento e dj set. Gio-Gioia” rappresenta un’ulteriore tappa del percorso con il Progetto Gio.I.A, già da diverso tempo è impegnato nella valorizzazione del ruolo dei giovani nella comunità e nel favorire progetti e spazi di espressione a loro dedicati. I primi due appuntamenti sono previsti per il 3 febbraio dalle 18.30 nel Bar “La centrale” in Via Roma, a Ozieri, e il 6 febbraio dalle 18.30, nel bar “Red Ambassador” in Via Corso G.M Anjoy, a Bono.

