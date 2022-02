L'ex Banco di Sardegna aveva chiuso la sua filiale, ubicata al piano terra del palazzo municipale. I locali, di proprietà del Comune, diventeranno un ambulatorio medico. L'idea è dell'Amministrazione comunale di Giave, centro del Meilogu.

"I lavori sono già iniziati - spiega il sindaco di Giave Gian Mario Chessa - A fine marzo la nuova struttura sarà ultimata. Il personale medico potrà lavorare nelle condizioni ottimali, in un servizio migliore e più ampio per i cittadini. Il nuovo ambulatorio inoltre potrà essere utilizzato come punto base per eventuali screening e altre attività inerenti alla salute". Ma c'è un ulteriore novità."L'ambulatorio - precisa il primo cittadino - sarà intitolato al compaesano prof.Marco Spissu, per la sua grande professionalità e totale dedizione al lavoro".

Per i lavori di riconversione dell'ex banca in ambulatorio la Giunta comunale ha impegnato 15 mila euro.

