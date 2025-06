Celebrato anche a Sassari il 251° anniversario della Guardia di Finanza. Ieri nella caserma “Tollis”, sede del Comando Provinciale, si è tenuta la cerimonia davanti alle massime autorità civili, militari e religiose. Il comandante provinciale, colonnello Marco Sebastiani, ha illustrato le principali linee d’azione dell’attività dei reparti durante l’ultimo anno, impegnati nella lotta alle frodi fiscali, il contrasto alle frodi ai danni dello Stato, dell’Unione Europea, delle Regioni e degli Enti locali, alla contraffazione dei marchi e al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, le Fiamme Gialle di Sassari hanno eseguito oltre 9.500 interventi e circa 460 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Individuati 117 evasori totali, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 755 lavoratori in “nero” o irregolari. Sono stati sequestrati beni che costituivano il profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 17,5 milioni di euro.

Tra le altre attività si segnalano quelle sul fronte delle risorse del Pnrr e della spesa pubblica nazionale. L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha consentito nel complesso di accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 840 mila euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale superano i 5 milioni di euro. Sono state eseguite poi oltre 100 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati circa 90 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 18 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per più di 12 milioni di euro. Risultati anche in materia di riciclaggio e antiriciclaggio, con 8 interventi che hanno portato alla denuncia di 11 persone e al sequestro di beni per circa 2,5 milioni di euro.

Ammontano a 5,3 milioni di euro invece le illecite movimentazioni scoperte sulla circolazione della valuta ai confini terrestri, marittimi e aerei. Si segnalano poi i sequestri di circa 4 tonnellate di sostanze stupefacenti, soprattutto di cocaina e marijuana. Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 58 interventi e denunciati 50 soggetti. Al termine di questa attività sono stati sottoposti a sequestro oltre 900 mila prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

