Ha riabbracciato vecchi amici e conoscenti, è ritornato nella sua città natale questa volta per una occasione importante. Gavino Sanna, il pubblicitario originario di Porto Torres, considerato tra i più importanti al mondo, noto anche come scrittore, imprenditore e critico d’arte, ha partecipato alla celebrazione del solenne Pontificale, la cerimonia officiata dall’arcivescovo di Sassari, Gian Franco Saba, presso la basilica di San Gavino.

Ospite illustre di un evento che celebra la Festha Manna e il rito dei tre Martiri Turritani, è stato invitato dall’amministrazione comunale, un invito accolto con favore, un’occasione per ritornare nella sua città in uno dei momenti più sentiti dalla comunità.

L’autore della campagna pubblicitaria della Barilla ha sorriso ai molti presenti e, all’insegna della naturalezza, con garbo e simpatia, si è concesso agli obiettivi dei fotografi, agli abbracci e alle strette di mano.

«Sono felice di ritornare in città, sento sempre il calore della gente», ha detto l’artista poliedrico e super premiato, «persone che non vedevo da tempo. A questa occasione non volevo proprio mancare». Ad attenderlo diversi fan, dentro e fuori la chiesa, un ritorno sempre gradito per la città di Porto Torres.

