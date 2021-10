Due arresti e due denunce per furti o rapine improprie.

E’ il bilancio delle operazioni in tre giorni del nucleo investigativo della Polizia locale di Sassari.

Due reati sono stati commessi in viale Italia. In entrambi i casi erano stati rubati profumi per diverse centinaia di euro. Nel primo una donna di 33 anni, con precedenti per delitti simili, ha portato via fragranze da un punto vendita. Nota alle forze dell'ordine, è stata seguita dagli agenti della Polizia locale fino all'emiciclo Garibaldi, dove è stata fermata. Durante i controlli le è stata trovata la refurtiva e per questo arrestata in flagranza.

Due giorni dopo un 32enne con precedenti ha compiuto un altro furto simile sempre in viale Italia. Notato mentre eludeva il sistema antitaccheggio, è stato fermato poco dopo e trovato in possesso della refurtiva. Anche lui è stato arrestato.

Nei giorni precedenti, invece, una coppia si sarebbe resa responsabile di un altro furto ma questa volta di abbigliamento, in una galleria commerciale sempre in città. Gli agenti hanno individuato i due, un uomo e una donna, e li hanno seguiti fino a raggiungerli e fermarli in piazza d'Italia. Qui l'uomo, dopo una colluttazione, è riuscito a fuggire ed è ora ricercato per rapina impropria, mentre la donna è stata denunciata a piede libero.

Un'ultima attività è stata compiuta ieri mattina, nella parte bassa del Corso. Una donna inveiva contro i passanti con una bottiglia in mano, palesemente ubriaca. Gli agenti sono riusciti a fermarla e l'hanno portata prima al Comando e poi al pronto soccorso perché potesse essere aiutata e curata.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata