«Siamo, purtroppo, costretti ad intervenire un’ennesima volta per un fatto grave: l'ennesimo automezzo dato alle fiamme la scorsa notte, che si aggiunge ad un elenco sempre più numeroso e preoccupante. Non basta la ferma condanna e la solidarietà alle vittime: siamo sempre più convinti che con altrettanta determinazione tali fenomeni devono essere contrastati e perseguiti».

Il coordinatore dei Fratelli d’Italia Alghero, Marco Di Gangi, interviene sul problema sicurezza in città, ricordando che proprio il suo gruppo consiliare, con Monica Pulina e Giovanni Monti, avevano presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale per la sicurezza urbana e il decoro. «Un'azione simile non può essere derubricata a vandalismo: pone l'accento sulla questione della sicurezza poiché si tratta di una reale minaccia alla serenità della nostra comunità. Non è più possibile sottovalutare la pericolosità di questi eventi», incalza Di Gangi.

«Crediamo che nessuna forza politica possa continuare a far finta di nulla come se questi eventi e la loro reiterazione fossero un fatto normale. L’inerzia o risposte del tutto inadeguate non risolvono il problema, semmai portano all’assuefazione, all’accettazione passiva di questo stato di cose», chiude il coordinatore dei Fratelli d’Italia Alghero.

