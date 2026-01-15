Due giovani di Ittiri sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. In casa fucili, munizioni e droga.

L’operazione si è svolta martedì mattina, 13 gennaio, dai carabinieri della stazione di Ittiri, con il supporto dei colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori Sardegna, del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alghero e della stazione dei carabinieri di Romana.

Nelle abitazioni dei due ragazzi sono stati rinvenuti un fucile “doppietta a cani esterni”, una pistola scacciacani calibro 8 priva di tappo rosso e modificata per l’uso offensivo, con 47 cartucce a salve dello stesso calibro, circa 7 grammi di cocaina, 796 grammi complessivi di marijuana, due bilancini elettronici di precisione, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento e due coltelli con lama della lunghezza di circa 12 centimetri e 138 munizioni.

Il materiale è stato sequestrato, mentre gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, sono stati rinchiusi nel carcere di Bancali a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

