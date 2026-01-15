Fucile e coltelli, munizioni e droga: arrestati due giovani a IttiriEntrambi ora nel carcere di Bancali, il blitz martedì mattina
Due giovani di Ittiri sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. In casa fucili, munizioni e droga.
L’operazione si è svolta martedì mattina, 13 gennaio, dai carabinieri della stazione di Ittiri, con il supporto dei colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori Sardegna, del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alghero e della stazione dei carabinieri di Romana.
Nelle abitazioni dei due ragazzi sono stati rinvenuti un fucile “doppietta a cani esterni”, una pistola scacciacani calibro 8 priva di tappo rosso e modificata per l’uso offensivo, con 47 cartucce a salve dello stesso calibro, circa 7 grammi di cocaina, 796 grammi complessivi di marijuana, due bilancini elettronici di precisione, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento e due coltelli con lama della lunghezza di circa 12 centimetri e 138 munizioni.
Il materiale è stato sequestrato, mentre gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, sono stati rinchiusi nel carcere di Bancali a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.