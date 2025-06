Forza Italia attacca il Campo largo sul tema della posidonia. <Tre mesi fa il solito annuncio che certificava che i lavori di realizzazione dell'impianto per il trattamento della posidonia spiaggiata si avviavano verso la conclusione. Cosa che illudeva gli algheresi sull'entrata in funzione dell'impianto per l'imminente stagione estiva e li spingeva ad essere indulgenti verso l'indecorosa barriera di posidonia spiaggiata che deturpa il panorama a San Giovanni e nei pressi del Canalone. Oggi il progettista dell'opera confessa che l'impianto sarà pronto, forse, alla fine dell'anno e di fatto certifica che l'annuncio era il solito esercizio affabulatorio della Giunta Cacciotto>, commentano dal gruppo consiliare azzurro. A fare chiarezza sono i consiglieri Christian Mulas e Giampietro Moro. <La data di conclusione dei lavori per l’impianto di trattamento della posidonia è fissata per il 26 giugno 2025, come confermato mesi fa. Quanto al completamento della “messa a riserva”, per cui non abbiamo mai lanciato proclami né promesse a fini elettorali, il termine è stabilito per il 15 settembre 2025. L’impianto di trattamento, avviato nel 2023, è completato per oltre l’85%. Mancano solo i collaudi di processo e le linee elettriche, adempimenti tecnici ordinari che non compromettono né la funzionalità né le tempistiche. Il cronoprogramma aggiornato dal Consorzio Industriale prevede il collaudo funzionale entro settembre 2025, in tempo utile per affrontare la prossima stagione balneare in modo strutturato e definitivo>. Nel frattempo, l’Amministrazione ha rimosso 1.023,40 tonnellate di posidonia dai litorali algheresi, con il conferimento di 138,56 tonnellate di sabbia restituita agli arenili. <Se davvero Forza Italia intende rendere un servizio alla città, allora abbandoni i toni della polemica sterile e riconosca ciò che è sotto gli occhi di tutti: un’amministrazione che lavora con serietà e senza slogan>.

