Sabato 14 e domenica 15 giugno, l’associazione culturale La Camera Chiara presenta al Teatro Andrea Parodi lo spettacolo “Un altro Faust”, con un testo scritto da Giovanni Caravello, la regia di Stefano Chessa e l’aiuto regia di Elga Mangone. Ispirato a “La tragica storia del Dottor Faust” di Christopher Marlowe, lo spettacolo chiude il Laboratorio Teatrale dedicato agli adulti e organizzato da “La camera chiara” al Teatro Parodi. “Un altro Faust” rivisita un mito di oltre 500 anni, più volte usato in letteratura, in cui un uomo baciato dalla fortuna baratta la propria anima con il diavolo in cambio di qualcosa di più. Faust compirà un breve ma intenso viaggio che lo porterà a comprendere meglio sé stesso, anche se troppo tardi. Il laboratorio, arrivato alla sua undicesima edizione, è condotto dal regista Stefano Chessa: «Con questo spettacolo il nostro laboratorio fa un ulteriore passo in avanti nella sperimentazione di nuovi linguaggi e generi teatrali. Quest’anno affrontiamo un dramma controverso come quello del Faust, reinventandolo e coniugando il linguaggio teatrale con quello fotografico.»

