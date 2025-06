Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato nel mare del Golfo dell'Asinara, a poche miglia dalla costa di Porto Torres.

In azione gli uomini della Guardia costiera, intervenuti con una motovedetta a seguito della segnalazione pervenuta alla Capitaneria di porto di Porto Torres.

Il corpo recuperato è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Sassari a disposizione dell'Autorità giudiziaria per accertamenti.

Per ora le ipotesi sarebbero quelle di un possibile passeggero caduto dalla nave in navgazione tra la Sardegna e la Penisola. Non si esclude, però, che possa trattarsi di un migrante vittima di un naufragio.

