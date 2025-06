All’Asinara arriva un sistema di prenotazione digitale obbligatorio, uno strumento per monitorare e analizzare importanti informazioni relative ai flussi turistici, migliorare la gestione del contributo di sbarco, semplificare le operazioni di controllo e la rendicontazione per gli operatori dei servizi di trasporto, ai fini di una accurata programmazione dello sviluppo dell’Isola.

Si chiama“Heart of Sardinia”, la nuova app presentata questa mattina nel Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, dall’assessore alla Programmazione Alessandro Carta e dall’assessora al Turismo Gian Simona Tortu alla presenza del sindaco Massimo Mulas e del Dirigente dell’Area Programmazione del Comune John Fois.

I dettagli del nuovo strumento che permetterà di agevolare la raccolta dei dati, facilitando la rilevazione delle presenze da parte degli operatori e la gestione dei dati da parte del Comune, sono stati illustrati , dal referente del Servizio Sistemi informativi Roberto Mura e da Carlo Gaspa, Ceo della Eager S.r.l, azienda sassarese che ha elaborato la App su mandato dell’amministrazione.

Presenti anche Gianluca Mureddu e Vittorio Gazale, commissario straordinario e direttore dell’Ente Parco dell’Asinara.

L’applicazione automatizza tutte le fasi successive alla prenotazione, sollevando gli operatori del trasporto dall’onere di compilare manualmente i report sul numero di passeggeri. I dati richiesti dal Comune, infatti, verranno generati automaticamente e in tempo reale, attraverso un file Excel, potranno essere trasmessi al Centro Elaborazione Dati il quale li elaborerà anche a fini statistici. Le rilevazioni effettuate consentiranno inoltre di comprendere meglio il profilo dei visitatori dell’Isola e le loro preferenze in ambito turistico, fornendo elementi preziosi per pianificare le offerte e le attività promozionali.

"Heart of Sardinia” potrà anche essere utilizzata come strumento di promozione del territorio, offrendo alle aziende locali l’opportunità di segnalare i propri servizi. Sarà sufficiente registrarsi gratuitamente e inserire le informazioni relative alla propria attività.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che in caso di emergenza o di necessità sarà possibile informare tramite l'app e segnalare alle forze dell'ordine il numero preciso di persone presenti sull'isola. Turisti e visitatori che intendono imbarcarsi sull’isola dell’Asinara potranno prenotarsi e segnalare la loro presenza accedendo al sito heartofsardinia.com oppure scaricando la App “Heart of Sardinia” sul proprio smartphone da Google Play o App Store. Sarà anche possibile effettuare la prenotazione al momento dell'imbarco in pochi secondi. La procedura di prenotazione è semplificata e richiede solo l'indirizzo email, il numero di visitatori (con opzioni specifiche per "bambini", "lavoratori" e "residenti") e la data desiderata per la prenotazione. In caso di conferma della prenotazione, verrà generato un QR Code che il turista potrà scaricare immediatamente o recuperare in qualsiasi momento tramite la sezione "Recupera QR code" inserendo l'indirizzo email utilizzato per la prenotazione. L’utilizzo dell’applicazione sarà integrato nel regolamento che disciplina l'applicazione del contributo di sbarco per i passeggeri che sbarcano sull’Asinara tramite vettori autorizzati. L’importo del contributo è di 2,50 euro da ottobre a maggio e di 5 euro dal 1° giugno al 30 settembre.

