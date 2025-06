Campo-boe in rada di Alghero. E’ di nuovo polemica in Consiglio comunale. «Farò tutto ciò che è in mio potere per impedire che entrino in funzione», promette Michele Pais, capogruppo della Lega, tornando alla carica sul progetto degli ormeggi galleggianti voluti dal Parco di Porto Conte fuori e dentro l’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana.

Una scelta sollecitata dal Ministero dell’Ambiente per preservare le praterie di posidonia, ma che ha scatenato una marea di polemiche. «Mentre la città protesta, mentre la comunità algherese ha espresso in ogni sede la propria contrarietà, si va avanti a testa bassa con il campo boe nella rada di Alghero. È ormai chiaro: l’unico vero motivo di questa corsa affannosa è ottenere il finanziamento europeo da 2 milioni di euro. Nessuna evidenza scientifica, nessuna reale necessità ambientale. Solo logiche rovesciate, tese allo sperpero di denaro pubblico per un’opera inutile e dannosa», il commento di Pais .

