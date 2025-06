Controlli interforze stamattina in centro storico a Sassari. Carabinieri, polizia di Stato, guardia di Finanza e polizia locale hanno perlustrato in particolare l’area di San Donato fermando diverse persone a cui sono stati chiesti i documenti e i permessi di soggiorno. Le forze dell’ordine sono poi entrate in alcune case delle vie per ulteriori verifiche.

L’intervento segue quello compiuto circa 10 giorni fa sempre a Sassari Vecchia e arriva a distanza di quasi un mese dal blitz della polizia di Stato che ha portato a 14 arresti solo a Sassari, 30 nel complesso in tutta Italia. Un raid teso a sgominare una banda su cui pendono le accuse, tra le altre, di associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti.

Di recente la riunione del comitato di sicurezza, presieduto dalla prefetta Grazia La Fauci, aveva annunciato frequenti controlli nella zona del centro storico.

