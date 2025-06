Escursionismo condiviso con accessibilità ai percorsi naturali all’Asinara, l'isola senza ostacoli per le persone con disabilità. E’ lo spirito di “Natura senza barriere”, la manifestazione organizzata da Atena Trekking, con il presidente Romano Chessa, una iniziativa giunta alla sua decima edizione, in programma domenica 15 giugno all'Asinara. Una nuova avventura all’insegna della accessibilità, che vede la partecipazione di 95 volontari accompagnatori, 72 persone con disabilità, 5 medici, 2 infermieri, 6 istruttori, 5 persone addette alla logistica, in totale un gruppo composto da 185 persone in stretta collaborazione con la Consulta del Volontariato. Un evento patrocinato dal Comune di Porto Torres, e inserito in un progetto nazionale promosso da Federtrek, con l’intento di rendere la natura accessibile a tutti. Questa mattina, a bordo del traghetto della Sara D, si è tenuta la presentazione dell’evento alla presenza di Romano Chessa, del sindaco Massimo Mulas, del commissario straordinario del Parco nazionale dell’Asinara e del direttore, Gianluca Mureddu e Vittorio Gazale, oltre al presidente del consiglio Franco Satta, insieme alle associazioni che collaborano alla iniziativa. La partenza è prevista per le 8.30 dal porto di Porto Torres (fronte stazione marittima), con imbarco sulla Sara D in direzione dell’isola dell’Asinara. A Cala Reale, i partecipanti saranno accompagnati lungo i sentieri accessibili del Parco nazionale, seguita dalla visita al Crama, con tappa al museo Centro del Mare, prove di snorkeling e kayak, grazie alla collaborazione con “I Sette Mari” e Azen Kayak.«Un momento di condivisione e riflessione per riflettere sul valore dell’inclusione e del superamento delle barriere fisiche e culturali che ancora oggi limitano la partecipazione di molte persone alla vita all’aria aperta», ha detto Romano Chessa. L’intento è quello di costruire, anno dopo anno, una rete sempre più forte di associazioni, enti e cittadini uniti nel promuovere una visione dell’escursionismo come attività collettiva, solidale e aperta a tutti. All’iniziativa collaborano il Comune di Porto Torres, l’Ente Parco dell’Asinara, la compagnia di navigazione Delcomar, l’Avis del 112, Uisp Sassari, gli operatori del Parco, le guide di Sinuaria e Sealand, volontari e operatori delle associazioni locali.

© Riproduzione riservata