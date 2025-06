La Città Metropolitana di Sassari ha emanato un’ordinanza di chiusura totale al traffico dei veicoli nel tratto della provinciale 81, a Porto Torres, compreso tra la chiesetta di Balai Lontano e la torre di Abbacurrente per domenica 15 giugno dalle 7.30 alle 14. La chiusura è necessaria per permettere lo svolgimento della manifestazione ciclistica XCO Mountainbike – 13° Coppa Massimo Melis, organizzata dalla ASD Cycling Team Progetto Sport. Nel dettaglio, è interdetto al transito dei veicoli il tratto stradale della ex strada provinciale 81 compreso tra la rotatoria tra le intersezioni, prolungamento via dei Corbezzoli-via Tramontana-Ex S.P.8, e la chiesetta di Balai Lontano (km 15+500 della S.P.81). el tratto sino alla Chiesetta di Balai Lontano è comunque consentito il solo traffico locale. Dalle 7.30 sino a fine evento, è vietata parzialmente la sosta dei veicoli nel parcheggio di fronte alla chiesetta di Balai Lontano, limitatamente allo spazio delimitato dai cartelli di divieto di inizio e fine sosta.

