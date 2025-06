Delle traiettorie del futuro tecnocologico si parla al London Tech Week. E la Camera di Commercio di Sassari partecipa per il secondo anno consecutivo a uno degli eventi più importanti a livello globale per l'innovazione digitale e le tecnologie emergenti. Una presenza strategica che sottolinea l'impegno dell'ente camerale nel promuovere la crescita e la competitività del sistema imprenditoriale del Nord Sardegna attraverso un fondamentale processo di confronto e apprendimento con le eccellenze mondiali.

Alla London Tech Week si affrontano i temi che vanno dalla Blockchain all'Intelligenza Artificiale, dalla Cybersecurity al Fintech. I concetti di "confronto e crescita" sono le parole d'ordine della missione della Camera di Commercio. È un apprendimento reciproco, un'occasione per costruire reti di contatti e partnership internazionali che possono portare valore aggiunto al territorio isolano.

In rappresentanza dell'ente camerale Pietro Esposito, segretario generale della Camera di Commercio, Giulio Maciocco, project manager dell'Innovation lab, e Paolo Murenu, delegato per l'innovazione, che sottolinea: «Partecipare a momenti come la London Tech Week non è solo una vetrina, ma soprattutto un laboratorio di idee e un'opportunità di crescita tangibile. Il confronto diretto con realtà leader ci permette di misurare il nostro passo, identificare nuove opportunità e portare a casa un bagaglio di conoscenze e contatti preziosi per le nostre imprese. Solo guardando oltre i nostri confini possiamo stimolare una vera cultura dell'innovazione nel Nord Sardegna e aiutare le nostre PMI a competere in un mercato sempre più globale».

