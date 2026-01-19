Anche il Comune di Uri, a causa del maltempo, ha disposto in via prudenziale la chiusura dei giardini pubblici e dei due cimiteri per le giornate di oggi e domani, 19 e 20 gennaio, vista la previsione di possibili forti raffiche di vento.

L’ordinanza impone la messa in sicurezza dei balconi con ritiro di vasi, sedie, stendibiancheria, antenne mobili, il consiglio di non sostare vicino a finestre e vetrate e di controllare che tende da sole e gazebo siano ben fissati. All’aperto si consiglia di evitare zone con alberi, impalcature, cartelloni pubblicitari.

In auto si invita a guidare con prudenza, specialmente su ponti, viadotti, zone aperte e di prestare attenzione alle raffiche laterali, alberi o rami caduti. Da limitare gli spostamenti non urgenti in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche. La protezione civile segnala allerta gialla per la zona del nord ovest, anche se è necessario mantenere massima prudenza per rischio allagamenti di strade.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

© Riproduzione riservata