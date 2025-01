Fondazione Alghero a caccia di eventi per la primavera e l’estate. Nell’ambito della programmazione culturale per l’anno 2025, infatti, l’ente che gestisce l’intero patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, intende procedere all’acquisizione di iniziative e proposte artistiche «di elevato valore culturale, finalizzate a comporre un programma di eventi e spettacoli», si legge in una nota.

Iniziative che, nei piani del presidente Graziano Porcu, dovranno contribuire a vivacizzare il tessuto commerciale della città, offrendo momenti di intrattenimento, socializzazione e crescita culturale per la comunità locale e i visitatori. Le proposte dovranno rivolgersi a un pubblico eterogeneo e a diversi target di fruitori, includendo una vasta gamma di espressioni artistiche, tra cui spettacoli dal vivo, arti performative e di strada, musica, teatro, danza, comicità, rassegne letterarie, festival, mostre d’arte e performance itineranti.

Le iniziative proposte dovranno aver luogo nel periodo ricompreso orientativamente tra il primo marzo e il 30 settembre. La Fondazione, da parte sua, metterà a disposizione i propri spazi: Anfiteatro Ivan Graziani, Teatro all’aperto Lo Quarter, Teatro all’aperto Nuraghe Palmavera e Teatro Civico Gavì Ballero. Le proposte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 21 febbraio mediante PEC all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it.





© Riproduzione riservata