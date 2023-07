32esimo Figulinas Festival, 28esima rassegna dei Cori e Cantigos in Carrela, 16esimo Motoincontro, 13esimo Festival Letterario Florinas in Giallo, settimo Raduno 500, quinto Palio degli asini, terza Passeggiata Ecologica e il 30esimo anniversario dell’Avis Comunale.

Sono questi i piatti forti dell'estate florinese 2023, che sarà caratterizzata da cultura, tradizioni, laboratori, tornei, musica, balli e canti. A contorno dei classici eventi, l’appuntamento con il gusto e con la tradizione culinaria sarda: le imperdibili sagre enogastronomiche come la sagra del cinghiale e nuovi eventi come il Truck Day e la Giornata dei Giovani “Giovani in Festa” a cura della nuova nata Consulta Giovanile.

«La vera forza del nostro paese - spiega il sindaco Enrico Lobino - sono le associazioni, ben diciotto: sportive, culturali, ambientali, hobbistiche e religiose. Un impegno costante negli anni che ha permesso di consolidare manifestazioni che sono arrivate a compiere trent’anni di vita e di eventi».

