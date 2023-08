Si è concluso a Florinas il progetto "Le piante e il loro potere di vita", promosso dai Servizi Sociali, e curato dalla dottoressa Giovanna Melas.

Iniziato nel mese di aprile, rivolto ai cittadini “over sessanta”, ha visto il coinvolgimento di un buon numero di partecipanti, i quali, sin da subito, hanno mostrato interesse, partecipazione e notevole curiosità nel voler approfondire la conoscenza degli argomenti trattati.

«Obiettivo del progetto - spiegano dal comune del Coros - è stato principalmente quello di far prendere consapevolezza di quali siano le risorse naturali del territorio di Florinas e tramandare e diffondere le conoscenze sulle proprietà curative e culinarie delle piante locali. Le attività svolte nelle lezioni teoriche sono state poi messe in pratica nei laboratori dove, per esempio, la docente ha spiegato e insegnato come creare dei colori naturali con l’uso delle piante per poi utilizzarli per preparare materialmente creme e saponi. Un altro risultato positivo, ma non meno importante, di questo percorso è stato quello di aver favorito lo sviluppo di un clima sereno e affiatato tra tutti i partecipanti, la cui collaborazione ha reso possibile la realizzazione di un giardino “mediterraneo”, con la messa a dimora di alcune specie di piante autoctone, in uno spazio messo a disposizione dal Comune».

Il progetto si è poi concluso con due escursioni, la prima nello stagno di Platamona, e a la seconda alle Domus de janas in territorio di Ossi.

«Siamo sicuri che questa esperienza abbia arricchito il bagaglio culturale di ciascun partecipante. Adesso spetta a voi sperimentare e metterci del vostro», hanno concluso gli amministratori.

