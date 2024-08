Tutto è pronto a Florinas per la 34esima edizione del Figulinas Festival, uno degli appuntamenti estivi più importanti di questa comunità organizzato dall’Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas, sostenuto dal Comune di Florinas, dall’Assessorato al Turismo e Artigianato della RAS e dalla Fondazione di Sardegna, che si svolgerà dal 10 al 16 agosto. La manifestazione è stata presentata questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Florinas alla presenza del presidente del Gruppo Folk Figulinas Alessandro Chessa, del Sindaco di Florinas Enrico Lobino e delle delegazioni dei cinque gruppi internazionali partecipanti.

Una festa multiculturale, inserita nell’elenco degli eventi identitari dell’Isola, anno dopo anno, diventa un vero e proprio intreccio di suoni, colori, musica, danza e amicizia che in quest’occasione sarà tessuto da fili vivaci provenienti da: Cile, Colombia, Perú, Sud Africa e Ucraina. Circa 110 artisti, tra ballerini e musicisti saranno ospitati in questo virtuoso paese della provincia di Sassari, dove è già in moto la macchina organizzativa che permetterà di vivere questo 13 agosto a partire dalle ore 21:30 all’Anfiteatro Comunale, l’edizione 34 della “Rassegna Internazionale del Folklore Lorenzo Manconi” l’apice di un giro itinerante che arriverà in diverse località dell’isola attraverso il “Figulinas Festival in Tour”, il quale partirà il 10 agosto ad Ala dei Sardi e Palmadula, proseguendo l’11 a Romana e Meana Sardo, il 12 a Lanusei, il 14 ad Ottana, il 15 a Sorgono per concludersi il 16 agosto a Castelsardo.

I gruppi esteri che renderanno magico il palco del Figulinas Festival e non solo, sono: Il Conjunto Toŋariki del Cile, con musiche e danze dell’Isola di Pasqua; la Agrupación Folclórica Bochica Danza y Tradición della Colombia, con balli tradizionali, folcloristici e popolari come il bambuco, la cumbia e il mapale che saranno accompagnati dalle melodie interpretate dal gruppo musicale, anche questo colombiano, Ethno Beats Ensamble; Ritmos del Tiempo del Perú, con coreografie e spettacoli teatrali che fanno risaltare il folklore rappresentativo delle diverse regioni che compongono questo paese del Sud America, quali la Costa, la Sierra, la Selva e la zona Afro; l’Umgungundlovu Traditional Arts and Music (UTAM) del Sud Africa, con una performance spettacolare che presenta diversi generi di ballo, tra cui Tshivenda, Tswana, Isizulu e Sepedi, il Volya Ukrainian Dance Ensemble dall’Ucraina, con un forte repertorio che abbina tecnica, precisione e maestria attraverso un intricato gioco di gambe, tratti distintivi della danza di questa nazione.

