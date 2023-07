Approda a Torralba, più precisamente al complesso archeologico di Santu Antine, la carovana del Festival delle Bellezze.

La settima tappa, che si terrà venerdì 28 luglio alle 21, in uno dei monumenti simbolo non solo del Meilogu, ma di tutta la Sardegna, vedrà protagonisti una delle formazioni più famose in Sardegna, i Bertas, che presenteranno in prima assoluta la loro nuova canzone e il videoclip inedito che l'accompagna, proprio nel luogo che ne ha ispirato la genesi e il titolo: SantuAntine.

Ad aprire l'appuntamento ci sarà la Corale Studentesca Città di Sassari diretta dal Maestro Vincenzo Cossu e accompagnata al pianoforte da Andrea Budroni. Prevista la partecipazione straordinaria del fondatore della Comunità Mondo X, Padre Salvatore Morittu.

