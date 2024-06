Per il Festival del Mediterraneo, sabato 8 giugno, ad Alghero, nella cattedrale di Santa Maria, alle 21, ritorna Johannes Skudlik, organista e direttore tedesco ospite diverse volte del Festival, che suonerà insieme a Georg Hiemer, austriaco, alla tromba e al flicorno. La rassegna, organizzata dall’Associazione culturale “Arte in musica”, si sposta così nella città catalana per una serie di concerti con la partecipazione di affermati interpreti internazionali. Johannes Skudlik e Georg Hiemer eseguiranno composizioni di grandi nomi della storia della musica.

Innanzitutto, Georg Friedrich Händel con la Suite per tromba e organo in Re Maggiore. Di Johann Sebastian Bach verrà invece proposta una trascrizione per flicorno di due movimenti (Sarabanda e Giga) della Suite per violoncello n. 2 BWV 1008. Spazio anche a un altro gigante della musica, Wolfgang Amadeus Mozart, con una delle sue ultime composizioni, l’Andante in Fa Maggiore per organo meccanico K 616, scritto nel maggio del 1791.

Del compositore Alessandro Marcello, nobile patrizio di Venezia sarà eseguito un adattamento per tromba e organo del Concerto in re minore, composto in origine per oboe, archi e basso continuo. Il programma della serata prevede anche Andante Gammal fäbodpsalm von Dalarna di Frederik Lindberg, due brani di Théodore Dubois, In paradisum e Toccata, e Gabriel’s oboe, celebre composizione di Ennio Morricone tratta dalla colonna sonora del film “Mission” con Jeremy Irons e Robert De Niro.

Il Festival del Mediterraneo è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma “Salude&Trigu”, da Fondazione Alghero e Comune di Alghero.

