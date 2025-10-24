Appuntamento a Thiesi per parlare di “Gaza e dintorni”, l’evento che si inserisce nell’ambito del festival Ammajare, in programma sabato a Thiesi, alle 10.30, presso l’Auditorium del Centro sociale, un dibattito per affrontare il tema sulle guerre. Dopo i saluti del sindaco di Tergu, Luca Ruzzu, dei colleghi dei Comuni di Ittiri e di Siligo, Antonio Sau e Giovanni Porcheddu, seguiti dall’intervento del presidente dell’associazione Michele Giua, Matteo Serra e del presidente dl Rotary Sassari Nord, Luigi Esposito, il forum sarà aperto da Daniela Falconi, presidente Anci Sardegna. L’incontro sarà moderato dal giornalista Gianpaolo Cassitta. Interverranno, inoltre Paolo Bellotti dell’associazione Intrecci culturali, Pier Giorgio Pinna del Comitato “Fermiamo la guerra”, padre Salvatore Morittu dell’associazione Mondo X Sardegna, padre Stefano Gennari di Laudato Si, Giuseppe Fresi coordinatore provinciale delle Acli Sassari. Il ricco calendario del Festival si arricchisce di nuove tappe, con presentazione di libri e rappresentazioni teatrali. A Porto Torres, l’appuntamento è il 31 ottobre, con Undici, l’ultimo libro di Andrej Longo, un viaggio nella vita di undici donne di Napoli e provincia, ritratte con sguardo lucido e compassionevole. Seguirà il 7 novembre a Bonorva e l’11 a Sassari.

