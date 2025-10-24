Rissa a Bancali con feriti e tre rinvii a giudizio. Nei giorni scorsi in tribunale a Sassari, in predibattimentale, si è discusso lo scontro avvenuto nel carcere sassarese tra quattro detenuti del reparto 41 nel 2023.

Pugni e calci finché tre di loro hanno afferrato una panchina di plastica per colpire un 51enne. Questi, refertato, ha riportato ferite poi suturate con 10 punti oltre a una prognosi di 10 giorni. La giudice Valentina Nuvoli ha disposto l’approfondimento nel processo per il 51enne, difeso dall’avvocata Maria Teresa Pintus, per un 61enne e un 70enne, assistiti dalla legale Lisa Vaira.

Condanna a 8 mesi invece per un 58enne, sempre difeso dall’avvocata Vaira.

